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VII Всебелорусское народное собрание получит абсолютно иной облик

VII Всебелорусское народное собрание получит абсолютно иной облик. Связано это с новым конституционным статусом и принятием закона о Всебелорусском народном собрании, который подразумевает проведение ряда процедур. Впервые в истории народного собрания будет организовано тайное голосование - делегатам предстоит определиться с председателем, его замом, и президиумом органа. Для этого во Дворце Республики развернут 9 площадок для голосования. Малый зал станет местом для работы счетной комиссии. Сегодня на площадке Дворца Республики идут последние приготовления.

Проверяется все - от технологических систем и заканчивая сценографией на сцене. В этом году она будет выглядеть по-новому. Другие светодиодные экраны, стилистика, будут представлены в абсолютно новом формате.
Максим Приходовский, директор Дворца Республики

Сценография Всебелорусского народного собрания - это более 400 квадратных метров светодиодных экранов и свыше 3 сотен световых приборов. Только в монтаже сцены задействовано больше 140 человек. Подготовка идет в тесной связке с оргкомитетом и другими ведомствами.

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