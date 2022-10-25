VIII Белорусский космический конгресс проходит в НАН Беларуси

Общие космические планы с российскими коллегами, стратегия и инновации - это акценты Белорусского космического конгресса. Форум стартовал 25 октября в Минске. С российской стороны свыше 40 участников. Предметно обсуждали реализацию союзных программ и совместный космический аппарат дистанционного зондирования Земли. Алина Лаппо подробнее.

Макет белорусско-российского аппарата дистанционного зондирования Земли с высоты полтысячи километров. Его особенность в разрешении 0,35 метра. Такие параметры позволят из космоса детально рассмотреть, например, автомобиль на дороге.



Специалисты заверяют: аналогов этому аппарату в мире единицы. Он в разы технологичнее предшественников, хотя наш белорусский спутник, который уже на орбите, помогает в работе десяткам смежных сфер: в сельском хозяйстве детально оценить, например, степень вспаханности, достаточно ли удобрений, а также спрогнозировать урожайность культур. Точные снимки важны и для МЧС: обнаружить возгорание и оперативно отреагировать на пожар. А новый аппарат открывает программу максимум.



Законченряд этапов, в настоящее время идет полное его проектирование. Уже идет разработка той целевой аппаратуры на пеленге. Это аппаратура выше мирового уровня. Сроки пока не могу называть, недавно был 2029 год, сегодня говорим о 2028-м, но все рассчитывают на 2026 год. Сергей Кругликов, гендиректор объединенного Института проблем информатики НАН Беларуси



Уже десять лет Беларусь космическая держава. Этот статус обеспечивает движение вперед и науке, и экономике. Самодостаточность в этой сфере гарантировала и поддержка научной школы. Как раз об этом говорили сегодня в Минске на Белорусском космическом конгрессе. Современные аппараты, спутники, электронная промышленность - все это основа инновационного развития.



Мы создали космическую отрасль. Космический спутник снимает 5 километров Земли за одну секунду. Представьте, какое количество информации нужно обработать, упаковать, передать на Землю, здесь обработать. И это белорусские разработки, которые сделаны у нас. Таких стран очень мало. Александр Шумилин, академик-секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси



Высокотехнологичные проекты формируют и имидж белорусско-российского партнерства. Сегодня Минск и Москва могут покорить любую вершину, в том числе и космическую. Уже успешно реализован ряд союзных программ. На очереди новая. Еще одно поле для совместной работы - подготовка белорусского участника для отправки на орбиту. Отобрано порядка двух десятков человек. Лучшего выберут специалисты Роскосмоса. Полет нашего космонавта на российском корабле запланирован на осень следующего года.



Достаточно много кандидатов было отобрано предварительно. В центре подготовки ждут представителей Беларуси. И медицина готова, и психологи готовы приступить к отбору. Олег Новицкий, летчик-космонавт



Белорусский космический конгресс рассчитан на два дня. В повестке доклады свыше сотни ученых. Только с российской стороны порядка 40. Важно успеть за это время обменяться опытом и обсудить важные вопросы. Как заместить выпавшие западные комплектующие, подготовить кадры и как информацию из космоса использовать в интересах экономики - земные задачи космического масштаба.