VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля в Подмосковье

"Научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации" - тема VIII Форума регионов Беларуси и России. В этом году он пройдет в Подмосковье с 29 июня по 1 июля. Формат гибридный: в первый день парламентарии двух стран будут общаться только онлайн. Между Минском и Москвой состоится видеоконференция. Участники обсудят сотрудничество в науке и образовании в эпоху цифровых технологий, а также экономику Союзного государства: как на нее повлияла пандемия и какие перспективы роста возможны от развития интеграции. Во второй и третий дни форума партнеры уже смогут пообщаться вживую.