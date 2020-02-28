VIII Съезд Федерации профсоюзов продолжается в Минске. Президент сегодня примет участие в форуме

В Минске в эти минуты завершаются последние приготовления к одному из самых значимых общественных событий - Съезду Федерации профсоюзов Беларуси. Это второй, но основной день работы форума. Он объединил самых активных представителей профсоюзного движения из всех регионов и областей. Сегодня участником съезда станет Президент. Ожидается, что Глава государства выступит на съезде с речью, в которой выскажется о роли и достижениях профсоюзного движения в Беларуси, обозначит свою позицию по выдвигаемым инициативам и требующим решения вопросам.



Что должно стать итогом двухдневного форума? И какие предложения подготовили делегаты? - спросим у нашего корреспондента, Ольги Анищенко (прямое включение).





Основной день работы VIII Съезда Федерации профсоюзов Беларуси

"Мы - объединяем!" Сложно спорить об этой силе профсоюзного движения. Но именно этот лозунг сегодня здесь сплотил более 500 участников. А в целом объединяет без малого всех, кто трудится. Под крылом Федерации - более 4 миллионов белорусов. По большому счету их интересы сегодня будут выражать, представлять, защищать на этом форуме в Минске.

Как профсоюзам удается это делать? Конечно, сегодня услышим оценку той работы, которая предшествовала съезду. Но в отсутствии инициатив Федерацию упрекнуть сложно. Как, впрочем, и в том, что предложения не находят поддержки в правительстве или парламенте. Наоборот! И кстати, с недавнего времени впервые - наравне с госорганами - профсоюзы разрабатывают и вносят поправки в Трудовой кодекс. Есть обратная связь, она работает. Не будем голословными - это предложения, которые коснулись порядка 4 сотен законодательных актов, затрагивающих интересы работников. В том числе самые чувствительные вопросы, связанные с пенсионным законодательством (особенно "пенсионной ловушкой"), оплатой труда, гарантий в этой части. Как защитить работников на случай сокращений? Или отстоять законные права при вынужденном увольнении? И как повышать зарплату, если сложно рассчитать производительность труда?

Вот, кстати, этот последний вопрос - сегодня под пристальным вниманием профсоюзов. Обещают разрешить, ведь действительно не все организации могут показать такой очевидный результат, как реальный сектор. С какими еще предложениями приехали в Минск делегаты форума? И какие ожидания связывают с предстоящей работой? Мы спросили участников

(видео).

