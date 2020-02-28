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VIII Съезд Федерации профсоюзов продолжается в Минске. Президент сегодня примет участие в форуме
В Минске в эти минуты завершаются последние приготовления к одному из самых значимых общественных событий - Съезду Федерации профсоюзов Беларуси. Это второй, но основной день работы форума. Он объединил самых активных представителей профсоюзного движения из всех регионов и областей. Сегодня участником съезда станет Президент. Ожидается, что Глава государства выступит на съезде с речью, в которой выскажется о роли и достижениях профсоюзного движения в Беларуси, обозначит свою позицию по выдвигаемым инициативам и требующим решения вопросам.
Что должно стать итогом двухдневного форума? И какие предложения подготовили делегаты? - спросим у нашего корреспондента, Ольги Анищенко (прямое включение).
Основной день работы VIII Съезда Федерации профсоюзов Беларуси
"Мы - объединяем!" Сложно спорить об этой силе профсоюзного движения. Но именно этот лозунг сегодня здесь сплотил более 500 участников. А в целом объединяет без малого всех, кто трудится. Под крылом Федерации - более 4 миллионов белорусов. По большому счету их интересы сегодня будут выражать, представлять, защищать на этом форуме в Минске.
Как профсоюзам удается это делать? Конечно, сегодня услышим оценку той работы, которая предшествовала съезду. Но в отсутствии инициатив Федерацию упрекнуть сложно. Как, впрочем, и в том, что предложения не находят поддержки в правительстве или парламенте. Наоборот! И кстати, с недавнего времени впервые - наравне с госорганами - профсоюзы разрабатывают и вносят поправки в Трудовой кодекс. Есть обратная связь, она работает. Не будем голословными - это предложения, которые коснулись порядка 4 сотен законодательных актов, затрагивающих интересы работников. В том числе самые чувствительные вопросы, связанные с пенсионным законодательством (особенно "пенсионной ловушкой"), оплатой труда, гарантий в этой части. Как защитить работников на случай сокращений? Или отстоять законные права при вынужденном увольнении? И как повышать зарплату, если сложно рассчитать производительность труда?
Вот, кстати, этот последний вопрос - сегодня под пристальным вниманием профсоюзов. Обещают разрешить, ведь действительно не все организации могут показать такой очевидный результат, как реальный сектор. С какими еще предложениями приехали в Минск делегаты форума? И какие ожидания связывают с предстоящей работой? Мы спросили участников
(видео).
Все, что предложено делегатами, сложится в единую концепцию. Ведь главное на форуме не столько итоги, сколько разработка профсоюзной программы на будущую пятилетку. За ней дополнительные гарантии для трудящихся на пять лет вперед. Ведь как раз подобные встречи и проходят с таким интервалом. Чтобы стать отправной точкой в дальнейшем развитии организации, да и в целом жизни трудовых коллективов. Видимо, действительно нужен именно такой день, чтобы обсудить это всем вместе. А после от слов перейти к делу. Ждем профсоюзных новостей в течение дня.
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