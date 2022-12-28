Вихрь вальса и полонеза, зажигательные хиты, ча-ча-ча и румба: во Дворце Независимости прошел новогодний бал

Во Дворце Независимости состоялось, пожалуй, одно из самых красивых мероприятий этого года - новогодний бал. Его участники - лучшие из лучших - призеры олимпиад, республиканских конкурсов, стипендиаты спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Все те, кто показал высокие результаты в учебе и спорте в этом году.

Все внимание сегодня, конечно, было обращено на дебютантов. Нежные образы девушек: белые платья, диадемы, букеты. Восхищает статность и галантность молодых людей. Они неделями репетировали па, волновались, выбирали наряды, чтобы этот праздник по всем канонам бальных традиций прошел на высочайшем уровне.

Эту красивую традицию всегда поддерживает глава белорусского государства. Александр Лукашенко поздравил ребят с наступающими праздниками и пожелал им свершения надежд.

А еще Президент Беларуси также был среди тех, кто вышел на паркет, чтобы станцевать вальс. Все моменты этого незабываемого вечера в репортаже Илоны Красутской.





Новогодний бал во Дворце Независимости

Праздник грации, нежности и веры в то, что все чудеса случаются под Новый год. Настоящий бал, дворец, платья в пол, мундиры и фраки. Атмосфера просто завораживает. Эти ребята действительно попали в красивую сказку.

Все по канонам бальных традиций. Во-первых, дресс-код. Девушки-дебютантки в белых платьях в пол, в руках обязательно маленький букетик. У кавалеров военный мундир либо фрак, белые перчатки. Здесь и распорядитель бала, и танцмейстер. Они подсказывают ребятам нюансы программы, очередность танцев и даже па.

Несмотря на загруженность, которая у Президента в канун Нового года очень высокая, глава государства в этот день рядом с ребятами всегда.

Программа состоит из двух частей - классической и произвольной. Все взгляды прикованы к дебютантам. Можно понять волнение ребят. Они открывают этот вечер. Звучит полонез.

Новый год - новые надежды, мечты и цели. Но есть за что сказать спасибо году уходящему. Этим молодым людям еще творить новую историю суверенной Беларуси. Не всегда на их пути будет все легко и просто. Придется приложить максимум усилий, чтобы достичь желанных высот. Но они уже на верном пути.

За годы нашей независимости, а другими словами, за то время, пока вы росли и взрослели, многое сделано, чтобы сохранить памятники нашего древнего и современного искусства, память наших земляков, заслуживших мировое признание трудом и талантом. Нам действительно есть чем и кем гордиться. Вы достойно продолжаете нашу необычайно богатую и яркую историю. Продолжаете успехами в учебе, творчестве, в спорте. Многие находят время для волонтерской деятельности. По зову сердца, абсолютно бескорыстно вы помогаете детям, оставшимся без родителей, одиноким пожилым людям, инвалидам. А кто-то заботится о братьях наших меньших. Все это говорит о том, что лучшие традиции наших самых древних предков, которые никогда не бросали в беде своих близких, живут в каждом новом поколении. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

По традиции это красивое мероприятие проходит во Дворце Независимости. Здесь создается история суверенной Беларуси, принимаются стратегически важные решения. Кто знает, возможно, через несколько лет кто-то из этих ребят придет сюда в качестве участника совещания или чтобы получить государственную награду.





Молодые, красивые, одухотворенные. Сегодня ими особенно гордятся родные и близкие. Оказаться на мероприятии такого уровня - вытянуть счастливый билет. Этот день ребята, конечно, запомнят на всю жизнь.

Следуя бальным традициям, второй танец - это всегда вальс. Начинают дебютанты, потом вальсируют все.

Бальные традиции разных эпох

Этот вечер - путешествие по бальным традициям разных эпох. Первые балы назывались ассамблеями, что значит объединение людей с общими интересами. Уникальная возможность посмотреть, как все начиналось, как веселились наши предки. Полное погружение в атмосферу тех далеких лет.

В XIX веке балы обрели строгий церемониал и этикет, которым мы следуем до сих пор. Они стали не просто развлечением, а частью культуры. Один из самых популярных танцев того времени - кадриль.

Ни одни бал не обходился без популярных забав. В XIX веке это были фанты и живые картины.

И еще одна красивая традиция из бальных канонов - завершать классическую часть бала объединяющим танцем "Полночная кадриль".

Произвольная часть бала