Министр обороны Беларуси Виктор Хренин провел совещание по вопросам участия Вооруженных Сил в уборочной кампании. В режиме видеоконференции военные комиссары областей и Минска доложили о проделанной работе, возникающих проблемах и вариантах их решения.

По словам главы оборонного ведомства, все сельхозпредприятия, где требовалась помощь, охвачены работой. Министр поблагодарил военных комиссаров и поручил продолжить взаимодействие с аграриями и местными органами власти до завершения жатвы, в том числе вести разъяснительную работу с населением.

Также в Министерстве обороны совместно с местными органами власти прорабатывают порядок призыва на военную службу или сборы руководителей и работников сельхозпредприятий, которые не обеспечили выполнение своих обязанностей во время уборочной кампании. Итоги этой работы и предложения планируется доложить Президенту Беларуси Александру Лукашенко.