Виктор Баранец: Мы укрепляем боевой потенциал Беларуси, готовимся в случае чего дать военный ответ

Поведение Украины в отношении Беларуси настораживает. Такое мнение в проекте "В теме" на YouTube-канале БелТА высказал российский военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, сообщает БелТА.

"Поведение Украины настораживает. Когда я узнал, что у вас на границе взорваны мосты, это очень серьезный не только тактический, но и стратегический знак. Но, находясь с этой стороны белорусской границы, я наблюдаю и за другим. Вижу, что наше Союзное государство не курит бамбук и не прислушивается ко всяким грозным заявлениям киевских политиков и генералов. Мы сейчас формируем совместную группировку. Таким образом мы укрепляем боевой потенциал прежде всего Беларуси, готовимся совместно в случае чего на военные угрозы дать военный ответ", - сказал Виктор Баранец.

Эксперт добавил: "Меня глубоко оскорбляет, когда киевские, американские, английские, германские или британские высоколобые аналитики очень никчемно отзываются о белорусской армии. У меня впечатление, что оскорбляют моего родного брата. Они даже не способны обслюнявить палец, хотя бы Википедию почитать, чтобы знать, какое количество вооруженных сил в Беларуси, какое оружие делает сама Беларусь и каким с ней делится Россия. Хотя бы это. Я уже не говорю о тех постыдных армиях, которые сейчас остаются без вооружения серьезного, которое перекачивают на Украину".



