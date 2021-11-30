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Виктор Баранец высказался об используемых приемах против мигрантов

Очередная жертва беззакония европейской демократии. По мнению известного российского эксперта и военного обозревателя Виктора Баранца, Литва и Польша используют откровенно фашистские методы устрашения, которые заканчиваются летальным исходом (видео).

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