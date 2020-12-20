Виктор Барташевич. Сделать важное для малой родины

В нашей стране очень много по-настоящему красивых и уютных мест. Причем, многие из них создают сами люди, чтобы сделать что-то важное для своей малой родины - оставить свой след в белорусском наследии. Наш следующий герой - Виктор Барташевич однажды продал свой бизнес, переехал из Гродно в деревню и восстановил усадьбу 19 века. По его словам, местные власти, увидев реальную работу и искреннюю одержимость идеей, сами предложили помощь.

Так в небольшой деревне Радзивилки появилась хорошая дорога. А местные жители, глядя на предприимчивого соседа, стали приводить в порядок свои участки и дома. Деревня оживает. История о том, как бизнесмену пришлось стать реставратором и превратить белорусскую глубинку в обязательный пункт туристического маршрута, - в нашем ролике прямо сейчас.



