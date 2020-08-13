Виктор Дробыш о поступке Владимира Спивакова

Под эмоциональный и психологический пресс сегодня попадают многие. Особенно, когда не до конца осознают ситуацию и не понимают, что происходит. Поступок российского дирижера и скрипача Владимира Спивакова, накануне отказавшегося от ордена Франциска Скорины (он был вручен ему в 2014 году) сегодня активно обсуждают его коллеги по ремеслу.



Культурное сообщество, мягко говоря, не поддержало артиста. По этому поводу в разных источниках высказались известные люди и нынешние кавалеры ордена. Своим мнением по телефону с Агентством теленовостей поделился композитор и продюсер Виктор Дробыш.



"Тогда давайте, как американцы, снесем памятник Франциску Скорине, если он есть. Это совсем не имеет никакого отношения к ситуации, очень непростой и тяжелой для всей страны. Причем здесь орден? Мне кажется, это такие громкие действия", – заявил Дробыш.



