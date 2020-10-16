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Виктор Каранкевич: Готовность первого реактора БелАЭС 98 %
Готовность первого реактора БелАЭС 98 %. Об этом сегодня в рамках форума по развитию электротранспорта заявил Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. В активную зону реактора уже загружено свежее ядерное топливо и выполнены гидроиспытания. Первые киловатт-часы планируют получить уже в ноябре. Тем временем для популяризации экологически чистого транспорта в стране растет и количество автомобильных зарядных станций. Только в этом году заработают более 140 таких устройств.
Сегодня в Беларуси прорабатываются и дополнительные меры для стимулирования покупок машин на электротяге. Одна из идей - дать возможность автовладельцам, сдавшим свою старую машину на металлообработку, получить скидку на покупку электромобиля.
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