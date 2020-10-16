Виктор Каранкевич: Готовность первого реактора БелАЭС 98 %

Готовность первого реактора БелАЭС 98 %. Об этом сегодня в рамках форума по развитию электротранспорта заявил Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. В активную зону реактора уже загружено свежее ядерное топливо и выполнены гидроиспытания. Первые киловатт-часы планируют получить уже в ноябре. Тем временем для популяризации экологически чистого транспорта в стране растет и количество автомобильных зарядных станций. Только в этом году заработают более 140 таких устройств.

