Виктор Каранкевич рассказал, что происходит в атомной энергетике Беларуси

При этом каждый этап строительства атомной станции под контролем. Качество и соблюдение всех требований безопасности - то, о чем всегда говорит Президент Беларуси. На неделе об этом еще раз напомнили на совещании, где обсуждали реализацию этого стратегически важного объекта для страны. В республике, к слову, растет и энергопотребление - авто, жилой фонд и промышленность постепенно переходят на новый уровень, так что сыграть на чернобыльских фобиях и раскачать общество у деструктивных групп из Польши и Литвы на теме строительства БелАЭС не получилось. Хотя эти попытки не утихают до сих пор. На неделе очередной пассаж из Вильнюса (сколько их уже было!) - прозвучало обвинение в в утаивании "трещин" на реакторах БелАЭС.Ответ Минска остается прежним: мы открыто говорим о каждом этапе строительства и плановых работах, приглашаем международных экспертов и проходим все стресс-тесты.