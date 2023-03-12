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Виктор Каранкевич рассказал, что происходит в атомной энергетике Беларуси

Строительство собственной АЭС - это высокие технологии, залог энергобезопасности страны и новый уровень развития экономики. Первый энергоблок БелАЭС уже в деле, и его 12,5 млрд киловатт-часов заместили 3 млрд кубометров газа. Дальше будет больше. На подходе запуск второго.

При этом каждый этап строительства атомной станции под контролем. Качество и соблюдение всех требований безопасности - то, о чем всегда говорит Президент Беларуси. На неделе об этом еще раз напомнили на совещании, где обсуждали реализацию этого стратегически важного объекта для страны. В республике, к слову, растет и энергопотребление - авто, жилой фонд и промышленность постепенно переходят на новый уровень, так что сыграть на чернобыльских фобиях и раскачать общество у деструктивных групп из Польши и Литвы на теме строительства БелАЭС не получилось. Хотя эти попытки не утихают до сих пор. На неделе очередной пассаж из Вильнюса (сколько их уже было!) - прозвучало обвинение в в утаивании "трещин" на реакторах БелАЭС.Ответ Минска остается прежним: мы открыто говорим о каждом этапе строительства и плановых работах, приглашаем международных экспертов и проходим все стресс-тесты.

Безопасность была и остается главным приоритетом на всех этапах возведения и запуска в эксплуатацию каждого энергоблока. Об этом в интервью корреспонденту АТН Светлане Лукьянюк подробно рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич (подробности в видео).

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