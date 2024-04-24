Виктор Хренин о Военной доктрине и Концепции национальной безопасности Беларуси

Мирную жизнь белорусам обеспечивает грамотная политика в сфере национальной безопасности. Уже завтра новые Военная доктрина Беларуси и Концепция национальной безопасности будут вынесены на утверждение ВНС.

О важнейших документах в выездной студии АТН корреспондент Светлана Лукьянюк поговорила с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным."Президент очень часто последнее время уделяет пристальное внимание сохранению и в целом безопасности нашей страны, и одной из важнейших составляющих - военной безопасности, которая сегодня находится под пристальным вниманием всего нашего народа", - отметил Хренин.

Виктор Хренин высказал мнение, как Беларуси сохранить свою оборону

"Для этого у нас уже много чего сделано. У нас на протяжении долгих лет формировалась и постоянно совершенствовалась военная организация государства, основу которой составляют Вооруженные Силы Республики Беларусь. И на сегодняшний день у нас есть все компоненты, чтобы мы могли выполнять свои задачи и обеспечивать как в мирное, так и в военное время. Мы всегда готовимся к войне. Как говорил Константин Симонов, военные должны готовиться к войне как к экзамену, который может никогда не наступить", - подчеркнул министр обороны.

Экономика страны играет очень большое значение. "Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал: если будет крепкая экономика, мы выстоим, выдержим и будем дальше развиваться. Люди и патриотизм играют одну из важнейших ролей в развитии общества. Все эти вещи глобально и обеспечивают оборону нашего государства", - выразил уверенность Виктор Хренин.

Проект Военной доктрины, который огласят завтра и, если его примут делегаты ВНС, будет утвержден, - в корне новый документ. Он претерпел существенные изменения. Это уже четвертая в своей редакции Военная доктрина и корректировка таких документов происходит под влиянием времени и окружающей обстановки.

Мы видим, что происходит вокруг Беларуси, мы видим огромную концентрацию войск НАТО возле наших границ, мы видим комплекс мероприятий - приготовлений к войне, мы видим агрессивную риторику недружественных нам государств, политическое, экономическое, санкционное давление на Беларусь. Конфликт на юге Беларуси тоже повлиял на то, что мы решили внести соответствующие изменения в Военную доктрину Беларуси.