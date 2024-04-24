3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Виктор Хренин о Военной доктрине и Концепции национальной безопасности Беларуси
Мирную жизнь белорусам обеспечивает грамотная политика в сфере национальной безопасности. Уже завтра новые Военная доктрина Беларуси и Концепция национальной безопасности будут вынесены на утверждение ВНС.
О важнейших документах в выездной студии АТН корреспондент Светлана Лукьянюк поговорила с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным."Президент очень часто последнее время уделяет пристальное внимание сохранению и в целом безопасности нашей страны, и одной из важнейших составляющих - военной безопасности, которая сегодня находится под пристальным вниманием всего нашего народа", - отметил Хренин.
Виктор Хренин высказал мнение, как Беларуси сохранить свою оборону
"Для этого у нас уже много чего сделано. У нас на протяжении долгих лет формировалась и постоянно совершенствовалась военная организация государства, основу которой составляют Вооруженные Силы Республики Беларусь. И на сегодняшний день у нас есть все компоненты, чтобы мы могли выполнять свои задачи и обеспечивать как в мирное, так и в военное время. Мы всегда готовимся к войне. Как говорил Константин Симонов, военные должны готовиться к войне как к экзамену, который может никогда не наступить", - подчеркнул министр обороны.
Экономика страны играет очень большое значение. "Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал: если будет крепкая экономика, мы выстоим, выдержим и будем дальше развиваться. Люди и патриотизм играют одну из важнейших ролей в развитии общества. Все эти вещи глобально и обеспечивают оборону нашего государства", - выразил уверенность Виктор Хренин.
Проект Военной доктрины, который огласят завтра и, если его примут делегаты ВНС, будет утвержден, - в корне новый документ. Он претерпел существенные изменения. Это уже четвертая в своей редакции Военная доктрина и корректировка таких документов происходит под влиянием времени и окружающей обстановки.
Мы видим, что происходит вокруг Беларуси, мы видим огромную концентрацию войск НАТО возле наших границ, мы видим комплекс мероприятий - приготовлений к войне, мы видим агрессивную риторику недружественных нам государств, политическое, экономическое, санкционное давление на Беларусь. Конфликт на юге Беларуси тоже повлиял на то, что мы решили внести соответствующие изменения в Военную доктрину Беларуси.
"Мы посмотрели на военные опасности, на систему эскалации, характер конфликтов. Если брать эскалацию, то военная опасность подразделяется на риски, вызовы и угрозы. Соответственно, по характеру опасности будут разделяться на внутренние и внешние. Каждый элемент, характеризующий военную опасность, в доктрине расписан, чтобы можно было понять, на каком этапе эскалации соответствующего конфликта мы находимся. Дальше прописаны конкретные шаги и меры реагирования", - добавил Виктор Хренин.
По его мнению, документ будет актуальным в течение примерно десяти лет. Однако прогнозы пока давать не совсем правильно, потому что обстановка в мире очень быстро меняется. "Базой доктрины стала Концепция нацбезопасности, которая также будет рассмотрена завтра. В работе над ней участвовали практически все госорганы, наука, парламентарии. Документ получился очень точный и четкий", - резюмировал министр.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
Другого флага нам не надо! Спортивная общественность поддержала смелую белоруску
От Амстердама до Золотых Песков - в Москве на ВДНХ открыта выставка "Железнодорожная модель"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов