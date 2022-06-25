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Виктор Хренин: Офицерский корпус Беларуси соответствует самым высоким требованиям
Офицерский корпус Беларуси соответствует самым высоким требованиям. Об этом сегодня заявил министр обороны во время выпуска офицеров в Военной академии. Семеро молодых специалистов удостоены золотой медали. Факультеты вуза, а их семь, практически полностью обеспечивают потребность Вооруженных сил и других силовых структур в офицерских кадрах.
Это торжественное событие проходит в непростое время для нашей страны. Поднимающий голову нацизм вновь испытывает нас на прочность. В это время основной опорой нашего государства становится армия и прежде всего офицерский корпус. Поэтому и предъявляются самые высокие требования к офицерам. Время выбрало их. Получив военное образование в стенах академии, они справятся с этими задачами.
25-й выпуск офицеров-пограничников
Юбилейный, 25-й выпуск офицеров состоялся у пограничников. Торжественная церемония вручения дипломов и нагрудных знаков состоялась на плацу Института пограничной службы. Лейтенантские погоны получили 85 выпускников.
Символично, что 25-й выпуск офицеров проходит в Год исторической памяти. Убежден, что выпускники достойны памяти победителей. Полученные знания, навыки и умения позволят им достойно выполнять задачи по охране госграницы. Мы максимально сегодня приблизили всю подготовку, связанную с практическим выполнением задач по охране госграницы. Все выпускники прошли серьезную практику в войсках.
Итог четырех напряженных лет учебы для обладателей зеленых фуражек - уверенное владение иностранными языками, умение выполнять задачи в любых условиях и обстановке. Большинство выпускников имеет более двух спортивных разрядов по военно-прикладным видам спорта.
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