Виктор Хренин: Офицерский корпус Беларуси соответствует самым высоким требованиям

Это торжественное событие проходит в непростое время для нашей страны. Поднимающий голову нацизм вновь испытывает нас на прочность. В это время основной опорой нашего государства становится армия и прежде всего офицерский корпус. Поэтому и предъявляются самые высокие требования к офицерам. Время выбрало их. Получив военное образование в стенах академии, они справятся с этими задачами.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси