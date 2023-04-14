Виктор Хренин посетил военный полигон в Брестской области

Комментируя внезапную проверку одного из соединений Вооруженных Сил, министр обороны Виктор Хренин заявил журналистам, что в ходе проверки важно восстановить навыки военнообязанных, пишет БЕЛТА.



"По поручению Главнокомандующего Республики Беларусь проводится внезапная проверка одного из соединений Вооруженных Сил. Особенностью проверки является то, что в таком масштабе она проводится впервые. Кроме того, в рамках проверки нет никаких ограничений. Весь комплекс мероприятий по приведению соединения в боевую готовность проводится без ограничений. Если говорить об условных этапах проводимой проверки, то первый и один из самых важных - поставка военнообязанных в бригаду, снятие техники с хранения и выход в район проведения боевого слаживания. Этот этап в соединении уже завершен, осуществлена поставка военнообязанных, бригада доведена до штатов военного времени, а это 6 тыс. человек. На сегодняшний день люди совершили марш в район боевого слаживания", - сказал Виктор Хренин.



По словам министра обороны, условным вторым этапом является приведение соединения в готовность к выполнению задач по предназначению. "В чем заключается особенность этого этапа? Прежде всего важно восстановить навыки, полученные в ходе службы в Вооруженных Силах. Мы видим, что и возраст разный, и время прохождения срочной службы разное. Самым главным этапом станет проведение бригадного тактического учения, где будет сделан вывод и дана оценка готовности к выполнению задач", - подчеркнул он.



Что касается целей проводимой проверки, то важно проверить способность и готовность к выполнению задач по предназначению. "В том числе посмотреть на разработанные планы, увидеть проблемы, ошибки. По результатам учений будет проведен самый серьезный анализ. Пристальное внимание будет обращено на проблематику. По результатам анализа будут приняты решения: где-то потребуется уточнение и изменение руководящих документов, планов, сроков. Работа будет проведена скрупулезная, потому что, я думаю, это не последняя проверка такого масштаба. В определенном промежутке времени такие проверки всех имеющихся у нас соединений мы обязательно проведем. Опираясь на опыт первого соединения, мы будем смотреть на остальные соединения", - констатировал Виктор Хренин.

Озвучивая предварительные результаты проверки, министр обороны обратил внимание на высокую мотивацию военнообязанных. "Люди приходят с пониманием, поэтому слабые потуги отдельных экстремистов разбиваются о высокую гражданскую позицию, патриотизм и мотивацию людей. Есть понимание, что это не чья-то прихоть оторвать от работы, вырвать из зоны комфорта. Мероприятие проводится для подготовки к защите нашей страны", - заключил министр обороны.