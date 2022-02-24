Виктор Хренин проголосовал досрочно

На участок для голосования сегодня пришел министр обороны Беларуси. Виктор Хренин также проголосовал досрочно. К слову, досрочное голосование организовано во всех воинских частях и соединениях. Как правило, в выходные дни из-за дежурств военным проголосовать сложнее. Но как показал своим примером министр обороны, принять участие в важном политическом событии страны обязан каждый военный: и генерал, и обычный солдат.