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Виктор Хренин проведет мониторинг боевого эксперимента с воздуха

Министр обороны Виктор Хренин примет участие в наблюдении за проведением боевого эксперимента. В ходе его авиации предстоит оказать поддержку сухопутным войскам.

По информации Минобороны, на 210-м авиационном полигоне самолеты Як-130 и вертолеты Ми-24 совершат авиаудары по наземным целям условного противника.

Эксперимент проводится в ходе двусторонних комплексных учений Вооруженных сил.

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