Хренин: Беларусь ни один народ не рассматривает как своего врага, несмотря на действия их правительств

Министр обороны Виктор Хренинпо итогам заседанияСовета безопасности рассказал журналистам об основных положениях нового проекта Военной доктрины Беларуси, пишет БЕЛТА.



В первую очередь министр обратил внимание на важность и значение Военной доктрины для белорусского государства. "Это основополагающий документ, где отражены основные взгляды государства на мир и войну, на применение военной силы в рамках реагирования на имеющиеся вызовы и угрозы", - сказал он.



По его словам, проект обновленной Военной доктрины учитывает изменившуюся обстановку, содержит ряд новшеств, но в целом сохраняет преемственность и основной посыл про миролюбивый характер белорусского народа. "Мы четко подчеркиваем и говорим в ней (обновленной Военной доктрине. - Прим. БЕЛТА), что Беларусь ни один народ не рассматривает как своего врага, несмотря на действия их правительств. Это ключевой посыл, дух Военной доктрины", - заявил Виктор Хренин.



В числе важных нововведений он назвал, например, адресность, то есть четкое указание источников военных угроз для Беларуси. В то же время, в отличие от стран НАТО, которые в своих военных документах прямо называют врагов, перечисляя конкретные страны, Беларусь указывает предполагаемые источники угроз. "Мы четко называем источники угроз и от каких стран они исходят", - пояснил Виктор Хренин.



Он также обратил внимание на усиленную связь новой редакции Военной доктрины с проектом Концепции нацбезопасности. "Под имеющиеся вызовы военной безопасности четко сформулирована линейка угроз военной безопасности, - уточнил глава Минобороны. - Исходя из этого, мы сформулировали меры, которые будет принимать государство при возникновении рисков, вызовов и угроз. Мы четко сформулировали, что должны делать госорганы, какие они будут выполнять функции. В рамках реагирования на возможные угрозы военной безопасности нашей страны мы четко определили и доводим взгляды Беларуси на применение размещенного на нашей территории тактического ядерного оружия".



В проекте обновленной Военной доктрины появилась новая глава, где обозначены союзнические обязательства Беларуси. При ее подготовке учитывался в том числе и опыт Казахстана, который пережил попытку госпереворота.



Как рассказал министр, усовершенствованы и механизмы реагирования с целью обеспечить большую оперативность. "Мы в новой редакции Военной доктрины отошли от старой градации военных конфликтов - на региональные, локальные, другие. Мы теперь четко определили, что это может или межгосударственный, или межкоалиционный (конфликт. - Прим. БЕЛТА). То есть сделали градацию по количеству участников и четко прописываем, что Беларусь может самостоятельно противостоять угрозам, если возникнет межгосударственный конфликт, особенно с соседними государствами. В рамках реакции разделили угрозы на внутренние и внешние", - добавил он. Также четко определен порядок действий государства при реагировании на внутренние вызовы, чтобы их локализовать, блокировать.



По словам министра обороны, по результатам рассмотрения проекта Военной доктрины на заседании Совета безопасности 16 января документ будет доработан и в последующем внесен на утверждение Всебелорусского народного собрания.



Как сообщалось, решение о разработке проекта новой Военной доктрины было принято после одобрения новой редакции Концепции нацбезопасности в феврале 2023 года. Новая Военная доктрина не предусматривает кардинальной ревизии положений военной политики государства, актуальные положения остались неизменными, сохранен ее оборонительный характер.



Документ носит публичный, открытый характер, является системным, методологическим, конкретным, соответствующим современным реалиям. При этом акценты сделаны на такие национальные ценности, как мир, стабильность, безопасность.



В новой Военной доктрине раскрыто содержание военной политики нашей страны. В частности, подчеркивается, что Беларусь - миролюбивая страна, никому не угрожает. Но попытки вмешательства во внутренние дела, а тем более угроза применения военной силы или агрессия будут пресекаться с использованием всего потенциала государства.

