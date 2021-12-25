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Виктор Кириенко: Важную роль в формировании новой Конституции играют социологические исследования

Необходимо держать руку на пульсе общественного мнения. Поэтому важную роль в формировании новой Конституции играют социологические исследования, считает эксперт Виктор Кириенко - руководитель социологической лаборатории ГГТУ имени Сухого, доктор социологических наук, профессор. Подробнее - в видео.

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