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Виктор Лискович о том, как обстоит ситуация с вопросами питания и оказания медицинской помощи беженцам на границе
За прошедшие сутки за помощью к медикам обратились десятки беженцев. О том, как обстоит ситуация с вопросами питания, оказания медицинской помощи беженцам, рассказал председатель комиссии Совета Республики Виктор Лискович, который две недели работает на месте и курирует все эти вопросы. Особое внимание в центре также уделяется пожарной безопасности (видео).
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