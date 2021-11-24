Виктор Лискович о том, как обстоит ситуация с вопросами питания и оказания медицинской помощи беженцам на границе

За прошедшие сутки за помощью к медикам обратились десятки беженцев. О том, как обстоит ситуация с вопросами питания, оказания медицинской помощи беженцам, рассказал председатель комиссии Совета Республики Виктор Лискович, который две недели работает на месте и курирует все эти вопросы. Особое внимание в центре также уделяется пожарной безопасности (видео).