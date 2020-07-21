Виктор Лискович провел прием граждан в Совете Республики

О своей проблеме Николай Горунов рассказывает с легким смущением. Еще подростком он получил травму и лишился фалангдвух пальцев. Это никак не мешало ему полноценно жить. Более 30 лет он проработал сварщиком. И всегда ему доверяли самые непростые техзадания. Когда Николай собрался с мыслями и все-таки решил оформить пенсию по инвалидности, в разных инстанциях ему сказали, что через столько лет это будет сделать практически невозможно. После обращения в Совет Республики процесс сдвинулся с мертвой точки. Сенаторы помогли собрать и оформить необходимые документы.