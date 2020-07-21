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Виктор Лискович провел прием граждан в Совете Республики
В Совете Республики продолжаются личные приемы
О своей проблеме Николай Горунов рассказывает с легким смущением. Еще подростком он получил травму и лишился фалангдвух пальцев. Это никак не мешало ему полноценно жить. Более 30 лет он проработал сварщиком. И всегда ему доверяли самые непростые техзадания. Когда Николай собрался с мыслями и все-таки решил оформить пенсию по инвалидности, в разных инстанциях ему сказали, что через столько лет это будет сделать практически невозможно. После обращения в Совет Республики процесс сдвинулся с мертвой точки. Сенаторы помогли собрать и оформить необходимые документы.
Николай Горунов, житель Гродно:
"В кратчайшие сроки моя просьба была выполнена. Сейчас получаю пенсию, занимаюсь искусством".
Продолжают работать и прямые телефонные линии
Кстати, за последние полгода за помощью в верхнюю палату парламента обратились более 2 500белорусов. Некоторые проблемы разрешаются фактически сразу, некоторыетребуют определенного времени. Тем не менее каждый вопрос остается на карандаше.
Чтобы выслушать каждого, в парламенте предлагают разные форматы обращений. Продолжают работу и прямые телефонные линии. К тому же на сайте Совета Республики можно оставить свое электронное обращение.
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