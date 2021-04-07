ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Виктор Лискович провел выездной прием граждан Брестской области

Открытый диалог

После приема в формате открытого диалога состоялось обсуждение актуальных вопросов молодежной политики.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все