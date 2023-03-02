Виктор Медведчук в прошлом довольно известный украинский политический деятель.

Свою биографию он кратко изложил в фильме Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (2019 г.). Авторы этой документальной ленты рассказывают о том, как развивались события в Украине после Майдана, и пытаются разобраться в причинах кризиса в стране.

Виктор Медведчук родился 7 августа 1954 года в сибирском селе Почет в семье репрессированных родителей. В 1978 году окончил юридический факультет Киевского университета и вскоре стал одним из самых известных адвокатов Киева. Медведчук никогда не состоял в Коммунистической партии.

С 1990 года он возглавлял Союз адвокатов Украины. В этот период и начался постепенный переход адвоката Медведчука в политику - его избрали депутатом Верховной рады Украины. Эту должность он занимал с марта 1998 по апрель 2002 года. Украинская экономика продемонстрировала самые большие показатели роста в этот промежуток времени, достигнув впечатляющих 12 % в год.

Но с приходом к власти "оранжевых" экономика Украины резко остановилась, став шестой частью того, что было когда-то.





Медведчук являлся успешным бизнесменом, владел юридической фирмой BIM, футбольной командой "Динамо-Киев" и занимался торговлей в области энергетики.

В политическую и общественную жизнь Украины он вернулся в 1998 году и стал в итоге первым заместителем председателя парламента Украины. С 2002 по 2005 год Медведчук был руководителем администрации президента Леонида Кучмы.





Виктор Медведчук находился в оппозиции к президентам Ющенко и Януковичу. Считается другом президента России, поскольку Владимир Путин - крестный отец его дочери Дарьи.

Вот что в интервью Оливеру Стоуну говорит о Медведчуке Владимир Путин: "Мы хорошо знакомы. Медведчук был руководителем администрации президента Кучмы. Тогда он и попросил меня поучаствовать в крещении его дочери. В нашей православной традиции отказываться нельзя".