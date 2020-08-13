Виктор Николайкин: Можно выразить эмоции, но что потом?

"Мы уже все это проходили в 17 году. И как все потом разрушили, и сколько людей пострадало, и после этого уже в 90-е годы мы все это проходили. И, наверное, Беларусь - единственная страна на постсоветском пространстве, которая нашла мудрость. Белорусы, сохранили то, что имели, не революционным путем пошли, не майданами, а пошли эволюцией. Поэтому нам всем сегодня нужно успокоиться. Можно выразить эмоции, но что потом?"