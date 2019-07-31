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Виктории Азаренко - 30 лет. Поздравляют Викторию и поклонники по всему миру

Вот кого точно уже можно поздравить, так это нашу теннисистку. Виктория Азаренко сегодня отмечает юбилей - 30 лет. За время карьеры белоруска стала олимпийской чемпионкой в миксте с Максимом Мирным и бронзовым призером в одиночном разряде Игр в Лондоне. Дважды Виктория побеждала на турнирах серии Большого шлема. На ее счету выигрыши в 28 турнирах ВТА. Вот и свой день рождения экс-первая ракетка мира отпраздновала на корте. Впервом круге соревнований в американском Сан-Хосе Азаренко была сильнее француженки Армони Тан - 6:2, 6:4.
А после, судя по сторис в "Инстаграм", Виктория провела время с сыном. Мама и ребенок покатались на самокатах и съели шоколадный торт.
Поздравляют Викторию и поклонники по всему миру. В официальных группах в социальных сетях фанаты вспоминают путь белоруски к вершинам.



Пользователи оставляют комментарии и на страничке Азаренко в "Инстаграм". Желают только успехов и побед! К поздравлениям присоединяется и команда Агентства теленовостей.
Отметим, во втором круге турнира в Сан-Хосе Азаренко ожидает хорватская теннисистка Донна Векич. До этого девушки на кортах не пересекались. Этой ночью в борьбу вступает и Арина Соболенко. Первая ракетка Беларуси сыграет с американкой Коко Вандевеге. Ориентировочно начало поединка в час ночи. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5".

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