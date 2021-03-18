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Викторины и квесты для юных пешеходов

Профилактические мероприятия будут продолжаться до конца недели

Уроки безопасности для юных участников дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции столицы во время профилактической

акции "Пешеход"

напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Для школьников - в виде занимательных викторин и квестов. Так, в 67-и школе Московского района столицы инспекторы ГАИ провели интерактивные занятия по знанию правил дорожного движения. Экзаменаторы проверяли скорость, внимательность и смышленость учеников.

Усилен контроль на дорогах, профилактические мероприятия будут продолжаться до конца недели.

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