Викторины и квесты для юных пешеходов

Уроки безопасности для юных участников дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции столицы во время профилактической

напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Для школьников - в виде занимательных викторин и квестов. Так, в 67-и школе Московского района столицы инспекторы ГАИ провели интерактивные занятия по знанию правил дорожного движения. Экзаменаторы проверяли скорость, внимательность и смышленость учеников.