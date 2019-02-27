Представитель минтруда и соцзащиты: Считаю рациональным продлить программу "Семейный капитал"

От семейного капитала до льготной недвижимости. Меры поддержки и стимулирования рождаемости в Беларуси сегодня одни из существенных в мире. Ежегодно на эти цели инвестируется до 5 % ВВП. Но в последнее время наметилась тенденция к снижению численности населения. Причем с этой проблемой сталкивается большинство стран Европы. Как будут решать этот вопрос? Какие новые меры поддержки многодетных семей разрабатывают? Что будет дальше с программой "Семейный капитал"? Об этом и не только мы спросили у Виктории Юодешко, завотделом демографии и гендерных исследований НИИ труда Министерства труда и соцзащиты Беларуси.