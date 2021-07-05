Вилейский край предлагает нетипичные туристические маршруты

Но есть предание о том, что здесь есть короткий путь 10 км, который соединяет нашу Гануту и Залесье. Есть предание, что когда Михал Клеофас Огинский шел пешком из одного своего владения в другое, в его голове и родился этот полонез "Прощание с Родиной". Потому что это были последние часы, когда он находился здесь, а потом уехал с территории Беларуси.

Надежда Авдей, директор Вилейского краеведческого музея