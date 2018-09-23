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Вильгельм Кайтель о сотрудничестве с оркестром и хором Белтелерадиокомпании
"Скрипки с визгом горели, арфы плоть разрезали". Так, в своем стиле легендарные Rammstein прокомментировали сотрудничество с Белтелерадиокомпанией. "Под грифом “секретно" - новый проект, а точнее, седьмой студийный альбом металлистов. В изумление поклонников привели всплывающие в соцсетях фото с гитаристом Rammstein и геолокацией Минск. Да, сюрприз для фан-сообщества: культовые музыканты в белорусской столице.
Новый сборник хитов Rammstein записывают при участии симфонического оркестра и академического хора Белтелерадиокомпании на базе Дома радио. Союз наших коллективов и легендарных рокеров состоялся благодаря немецкому импресарио и дирижеру Вильгельму Кайтелю. В его биографии лучшие площадки мира и сотрудничество с мировыми звездами. Пока подробности совместного дела держатся в тайне, но у нас, конечно, есть эксклюзивный комментарий.
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