Вильнюс разрешит въезд автомобилей граждан Беларуси, имеющих визу или ВНЖ в Литве

Власти Литвы разрешат въезд автомобилей с белорусскими номерами для граждан, официально проживающих на территории балтийской республики. Об этом сообщает БЕЛТАсо ссылкой на сайте таможни Литвы.

Новым постановлением правительства Литвы предусматривается возможность применения исключений для введенного ранее запрета на въезд в страну автомобилей с белорусскими номерами.

С 17 августа граждане Беларуси смогут пересечь границу на автомобиле в случае, если у них есть виза или ВНЖ (ПМЖ). "Сообщаем, что решением Международной комиссии по координации санкций с 00.01 17 августа 2024 г. допускается ввозить на территорию Литвы легковой автомобиль, не предназначенный для продажи и принадлежащий гражданину Беларуси, имеющему действительную визу, выданную Литовской Республикой, или действующий временный или постоянный вид на жительство в Литве, позволяющий въезд в Литву", - указывается на сайте литовской таможни.

Такое же исключение будет действовать в отношении граждан Евросоюза, являющихся резидентами Беларуси. "Допускается ввозить на территорию Литвы автомобиль, не предназначенный для продажи и принадлежащий гражданину государства - члена Европейского союза, если он является резидентом Беларуси и при поездке в Европейский союз управляет этим транспортным средством исключительно в личных целях", - отмечается в тексте постановления.