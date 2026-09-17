Винокурова: Польская власть заявляла, что в Западной Беларуси не должно упоминаться слово "Беларусь"

17 сентября 1939 года - особый день, подчеркнула доктор философских наук Светлана Винокурова в "Актуальном интервью".

В учебниках по истории СССР эта дата всегда присутствовала, может быть, подавалась не в таком развернутом ключе, как сейчас. Но сухие исторические цифры точно были.

Согласно Рижскому мирному договору 1921 года часть белорусских земель (а это был 21 % территории Польши) отошла Польше. Одновременно польское государство получило серьезный человеческий ресурс - 4,5 млн людей, из которых большинство составляли белорусы по национальности.

К слову, сам Рижский договор содержал в преамбуле и положениях обещания о хорошей жизни для белорусов, соблюдении их прав, сохранении белорусского языка и 500 школ. Но реалии оказались другие. Польша не соблюдала договор, особенно после прихода к власти Юзефа Пилсудского, при котором полонизация началась вестись настолько активно, что к 1939 году не оказалось ни одной школы, наряду с этим велось и активное окатоличивание. "Представители польской власти заявляли, что на этой территории не должно быть даже упоминания слова "Беларусь", - отметила гостья интервью.

Белорусы мириться с таким готовы не были и вели активную борьбу под руководством Коммунистической партии Западной Беларуси. Именно на этой территории развернулось партизанское движение и сопротивление против польских властей. "В 1926-1927 году произошло восстание в Коссово, в 1930-е годы в Кобрине - восстание нарочанских рыбаков. Несколько лет велась жесткая борьба, потому что Беларусь хотела воссоединиться. 17 сентября - дата исторической справедливости, которая напоминает о цене мира, которую получила в свое время советская Россия, воевавшая с Польшей два года", - обозначила доктор философских наук.

Именно поэтому Беларусь серьезно относится к этой дате. Собеседница убеждена, что истоки сегодняшнего единения 150 национальностей на белорусской территории как раз были заложены тогда, в начале 20 века. "День народного единства из шести государственных праздников занимает почетное место. В стране делается много, чтобы 17 сентября осталось в памяти, в том числе и в искусстве", - заключила Светлана Винокурова.

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