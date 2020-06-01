Виновный в убийстве матушки в Озаричах получил 24 года усиленного режима

В Гомеле огласили приговор обвиняемому в жестоком убийстве матушки в Озаричах. Виктор Морозов приговорен к 24 годам усиленного режима. Молодому человеку 23, и он признан виновным в разбое с проникновением в жилище, убийстве с особой жестокостью и угоне автомобиля. В октябре прошлого года Морозов, один из строителей храма, поссорился со своей девушкой по телефону, выпил и решил угнать машину у настоятеля, чтобы поехать поговорить с любимой. Морозов пошел к дому настоятеля храма, там попытался завести автомобиль. На шум вышла матушка. Обвиняемый нанес женщине около 60 ударов ножом, проник в дом, забрал деньги, мобильный телефон и угнал машину. В родной деревне Вязовица пьяный водитель попал в ДТП на молочно-товарной ферме. Свидетели забрали у него ключи от машины. Мужчина скрылся, но менее чем через сутки был задержан.