Виртуальная реальность вошла во все сферы нашей жизни - от культуры до промышленности

Это, к слову, не только развлечения, но и экономическая выгода. Например, впервые с помощью VR-очков год назад в Чили презентовали наш карьерный самосвал БелАЗ. О технологиях личного присутствия и их пользе для отечественной экономики - Светлана Чернова.





Интерактивный стендпо обращению с отходами для специалистов ЖКХ

Дмитрий Колос уже 2 года работает водителем мусоровоза. Здесь, в Центре дополнительного образования "Жилком", проходит курсы повышения квалификации. Тема сортировки отходов, говорит по собственному опыту, насущная, и отмечает, что эта тенденция все же воплощается в жизнь.Тренд на заботу об окружающей среде "Жилком" без внимания не оставил. В центре, где уже четверть века готовят специалистов для системы жилищно-коммунального хозяйства, открыли класс по обращению с отходами. К обучению подошли нестандартно, к процессу подключили IT-технологии.

На интерактивномстенде по обращению с отходамиможно увидеть образцы вторичных материальных ресурсов до и после их переработки. Например, крошка, полученная после переработки старых автопокрышек, в будущем может стать резиновым покрытием для игровых и спортивных площадок.

Интерактивный стенд оживает, стоит лишь навести на него планшет. Какой путь проходят бытовые отходы от попадания в урну до воплощения в новых предметах, и как может быть полезен в этом процессе каждый из нас - воплотить в жизнь проект "Жилкома" помогла компания по производству продуктов виртуальной и дополненной реальности Feeling Digital.

Павел Фирсов, директор компании Feeling Digital:

"Этот продукт предусмотрен непосредственно для обучения в центре "Жилком", но он охватывает крайне широкую сферу вообще использования применения вторичных ресурсов для каждого человека, потому он будет полезен и интересен любому жителю нашей страны. И сейчас обсуждается, а не сделать ли нам, чтобы эта работа стала достоянием общественности, чтобы она стала доступна каждому человеку".

Екатерина Горбачева, директор учебного центра жилищно-коммунального хозяйства "Государственный центр "Жилком":

"Также мы создали учебник, с помощью которого наши слушатели могут изучить историю обращения с отходами, изучить иерархию отходов, также ознакомиться с нормативно-правовыми актами, которые сегодня приняты и на перспективу будут приняты в отрасли по данной тематике".



Посетить дачу Янки Купалы и даже заглянуть в гараж можно, надевочки виртуальной реальности

Увидеть дачный участок Янки Купалы в деревне Левки можно сразу, перешагнув порог литературного музея писателя. И ехать за сто километров от столицы не обязательно. Интерактивная доска - как путеводитель по живописным местам, где каждое лето отдыхал Купала. Познавательно, бесспорно.Но хотелось, чтобы еще и реалистично. В студии иммерсивных решений вручную воссоздали дачу белорусского писателя с возможностью в прямом смысле слова исследовать каждый ее уголок. Нужно всего лишь надеть очки виртуальной реальности.

Карина Рогачевская, научный сотрудник отдела культурно-образовательной работы государственного литературного музея Янки Купалы:

"Гэта ўсё было зроблена для форуму “Музеі Беларусі, які праходзіў летась у Брэсце, і вось туды мы павезлі свой музей, прадстаулялі свой музей у акулярах віртуальнай рэальнасці. Можна было пабачыць сапраўдную дачу. Можна было паглядзець унітарнае убранства, а таксама паглядзець наваколле, таму, што дача знаходзілася сярод сасновага бору на беразе ракі Дняпро. Нават можна было спусціцца па віртуальных прыступках, у рэальнасці якіх 230, можна было спусціцца да вось гэтай славутай ракі".

И еще заглянуть в гараж, где находится "шевроле", подаренный поэту белорусским правительством в 1939 году.

VR-презентацияБелАЗа - четыре фильма в формате 360 градусов

И как говорится, от насущного до глобального. Прогрессивный автогигант БелАЗ также прогрессивно и обстоятельно подошел к вопросу маркетинга. Теперь презентовать на международной арене самый большой в мире карьерный самосвал можно при помощи очков виртуальной реальности или даже беспроводного шлема.

В основе VR-программы -четыре фильма в формате 360 градусов. Съемки проходили в Жодино и в угольном бассейне в Кузбассе -все для максимальной реалистичности. Презентация нового поколения уже зарекомендовала себя в странах ближнего зарубежья и в Южной Америке.

БелАЗу есть чем гордиться. Только за 2019 год предприятие поставило продукцию в 27 стран мира - а это 849 машин. И уже сейчас БелАЗ готовится к сентябрьской крупнейшей в мире выставке карьерной техники, которая пройдет Лас-Вегасе. VR-презентация будет полезна и там.

Технологию виртуальной реальности осваивает и горнодобывающая промышленность

VR-проект позволяет потенциальным инвесторам прогуляться по этажам будущего завода, познакомиться с его оборудованием, техническими особенностями и оценить эффективность работы.

Павел Фирсов, директор компании Feeling Digital:

"В виртуальной реальности это можно оцифровать. Оцифровать не только оборудование, но и сами процессы, и они с высокой степенью достоверностью покажут, что будет происходить в реальности".