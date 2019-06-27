Виртуальное образование Беларуси готовы изучать в ОАЭ

Опыт Беларуси по дистанционному образованию и внедрению виртуальной реальности в учебный процесс заинтересовал представителей Министерства образования Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом заявил министр образования ОАЭ Хуссейн аль-Хаммади сегодня в Парке высоких технологий. Гостям рассказали об основных положениях цифрового декрета, презентовали потенциал ПВТ, обучающие проекты, образовательные сайты и сервисы резидентов. Например, сейчас треть белорусских школ ведет учет отметок в электронном виде. И это количество будет расти. Также представителям Министерства образования Эмиратов продемонстрировали отечественные разработки. Как с помощью VR-шлема и специальных джойстиков научиться управлять поездом, и чем поможет виртуальная реальность на уроках химии и астрологии в школах. Гости готовы изучить белорусский опыт, а продолжение сотрудничества ПВТ и ОАЭ планируется в рамках всемирной выставки "Экспо-2020". В ней примут участие белорусские IT-компании и стартапы.