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Виртуальное знакомство для жительницы Узденского района обернулось вымогательством
Виртуальное знакомство для жительницы Узденского района закончилось вымогательством. Об этом рассказали в УВД Миноблисполкома.
К правоохранителям обратилась местная жительница. Мужчина, с которым она общалась на сайте знакомств несколько лет назад, посредством мессенджера начал вымогатьу нее деньги - $300. Оказалось, что ранее в ходе переписки они весьма "интимно" общались по видеосвязи.
И судя по дальнейшему развитию событий, злоумышленник решил воспользоваться своим видеоархивом и начался настоящий шантаж. Он сделал несколько скриншотов и первоначально написал знакомой женщины, которую нашел в социальных сетях. Мужчина рассказывал, что у него есть фотографии и видео интимного характера и что она должна оповестить об этом свою приятельницу. Таким образом он хотел доказать, что его угрозы относительно распространения фото среди знакомых, реальны.
Возбуждено уголовное дело за вымогательство.
Также в милиции напомнили, что нет никакой гарантии того, что файлы, которые вы отправляете незнакомцам в сети, не окажутся в дальнейшем в общем доступе. Ни в коем случае нельзя отправлять личные данные и откровенные фото, ведь общаться с вами в сети может кто угодно.
Фото:pixabay.com
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