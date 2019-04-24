Онлайн-репетитор для школьников. Виртуальную учебную площадку разработали учителя Любанской гимназии. Дистанционные курсы объединили все школьные предметы. В таком формате ученики могут подтянуть знания, пройти тематические тесты и даже получать отметки - это своеобразная репетиция контрольных работ. При этом учебный материал дополняют познавательные факты и дополнительные темы.



Виртуальная учебная площадка доступна не только для учеников гимназии. Получать знания в режиме онлайн могут все школьники Любанского района.