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Виртуальную учебную площадку разработали учителя Любанской гимназии
Онлайн-репетитор для школьников. Виртуальную учебную площадку разработали учителя Любанской гимназии. Дистанционные курсы объединили все школьные предметы. В таком формате ученики могут подтянуть знания, пройти тематические тесты и даже получать отметки - это своеобразная репетиция контрольных работ. При этом учебный материал дополняют познавательные факты и дополнительные темы.
Виртуальная учебная площадка доступна не только для учеников гимназии. Получать знания в режиме онлайн могут все школьники Любанского района.
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