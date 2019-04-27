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Виртуальную учебную площадку разработали учителя Любанской гимназии

Онлайн-репетитор для школьников. Виртуальную учебную площадку разработали учителя Любанской гимназии. Дистанционные курсы объединили все школьные предметы. В таком формате ученики могут подтянуть знания, пройти тематические тесты и даже получать отметки. Это своеобразная репетиция контрольных работ. При этом учебный материал дополняют познавательные факты и дополнительные темы.

Виртуальная учебная площадка доступна не только для учеников гимназии. Получать знания в режиме онлайн могут все школьники Любанского района.

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