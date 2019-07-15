Виртуальные экскурсии запустили в Бресте

В краеведческом музее можно увидеть достопримечательности региона и не покидать при этом здание. С помощью дополненной реальности туристы смогут посмотреть, как выглядел дворец Сапегов в Ружанах несколько столетий назад. В XVIII веке это была одна из самых богатых резиденций Беларуси. Чтобы увидеть былую роскошь, достаточно надеть специальные очки. Благодаря 3D-технологии изображение выглядит очень правдоподобно. Цель новшества - не только дополнить экспозиции, которые уже есть в музее, но и заинтересовать соседними достопримечательностями, чтобы туристы захотели побывать там в реальности.



Скоро туристам предложат виртуальную экскурсию по еще одной достопримечательности - археологическому музею "Берестье". Также разработчики планируют создать 3D-модель креста Евфросиньи Полоцкой.