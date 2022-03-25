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Виртуальные учебники - разработки университетских авторов широко представлены на книжном форуме в Минске

В белорусской столице продолжается Минская международная книжная выставка-ярмарка. 12 государств в этом году стали участниками книжного форума. Широко представлены разработки университетских авторов. Стенд БГТУ, например, демонстрирует не только печатную продукцию, но и возможности виртуальных учебников - наши отечественные проекты.

Наш университет единственный, который готовит специалистов для издательской сферы. Недавно в Беларуси отмечали 500-летие книгопечатания, и мы гордимся тем, что герб нашего факультета - стилизованный знак Скорины. Конечно, теперь очень меняется издательская сфера. Мы переходим к электронным книгам, учебникам, книгам с дополненной реальностью, а полиграфия расширяется от книги к печати рекламной продукции и упаковки, но мы всегда говорим, что мы сохраняем традиции и идем в ногу со временем. Книга была, есть и будет главным продуктом для полиграфии.
Татьяна Долгова, декан факультета принттехнологий и медиакоммуникаций БГТУ


Международный форум не скован в форматах. Помимо выставочных проектов гости могут участвовать в обсуждениях на диалоговых площадках и встречах с авторами. Добраться на выставку можно и специальным литературным маршрутом - подробности на официальном сайте книжного форума. Мероприятия продлятся до 27 марта.

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