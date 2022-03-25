Виртуальные учебники - разработки университетских авторов широко представлены на книжном форуме в Минске

Наш университет единственный, который готовит специалистов для издательской сферы. Недавно в Беларуси отмечали 500-летие книгопечатания, и мы гордимся тем, что герб нашего факультета - стилизованный знак Скорины. Конечно, теперь очень меняется издательская сфера. Мы переходим к электронным книгам, учебникам, книгам с дополненной реальностью, а полиграфия расширяется от книги к печати рекламной продукции и упаковки, но мы всегда говорим, что мы сохраняем традиции и идем в ногу со временем. Книга была, есть и будет главным продуктом для полиграфии.

Татьяна Долгова, декан факультета принттехнологий и медиакоммуникаций БГТУ