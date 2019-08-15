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Виртуальный и реальный мир объединяет Steam-лагерь в Борисовском районе
За 9 дней стать программистом, инженером или попасть на второй континент. В Борисовском районе третий год подряд благотворительный проект объединяет сотню школьников из всех уголков страны. Дети, которые прислали мотивационный лист, попадают в образовательный лагерь бесплатно. В этом году в центральном регионе отдыхают и получают новые знания юноши и девушки из Могилевской области. Юлия Токарь об отдыхе нового формата.
Комиксы Marvel охотно читает Данила Стефанович. Не покидая лингвистический класс, вместе со своими ровесниками он путешествует по Америке, изучает историю монет и играет в квесты. На занятиях существует только одно правило - не бояться разговаривать на иностранном.
Повысить уровень языка, разобраться в математике, робототехнике - вот тот минимум, который за 9 дней должны пройти юные отдыхающие Steam-лагеря, что в Борисовском районе.
Каждое лето, а это уже третий сезон, сюда приглашают сотню школьников из всех уголков страны. Открыть для себя новые знания уже приезжали из Гродненской области, Минской. В этом году отдыхают из восточного региона.
Создать робота, оснастить его сенсорами и заставить двигаться - такие инженерные задачи под силу даже девочкам.
В конце смены каждый отряд представит свой проект. У команды Полины Литвинович из Слуцка - зеленая инициатива.
Вот так интересные идеи объединяют инициативных мальчиков и девочек, открывают для них новые безграничные горизонты. А самое главное, что Steam-лагерь - это благотворительный проект.
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