Виртуозы дорог и международный дрифт-проект приехали в Могилев

Съемки масштабного дрифт-проекта сегодня принимал Могилев. Пилоты с самого утра осваивали знаковые места города. Увидеть профессиональный дрифт и пообщаться со спортсменами собрались сотни могилевчан.

Еще до рассвета центр Могилева превратился в киноплощадку. Город готовится к съемкам.

На первую локацию съезжаются пилоты, кары разогревают, готовят к заездам. Герои ролика - хедлайнеры всех медиа на этой неделе. Звезды мирового и белорусского дрифта. Сюжет видео расскажет о пилотах, которые собирают данные для ИИ путем проведения заездов на специальных участках. И это лучшие локации нашей страны. А могилевский дрифт начинается.

Авторы и организаторы проекта - международная компания Blockchain Sports Ecosystem и компания “Дрифт Лабс” и X-Labs inc. Они работают над автономным управлением дрифт-машиной на основе искусственного интеллекта и в финале готового ролика ее обязательно покажут.

Роман Болтрушевич, дрифт-пилот (Беларусь):

"Я в дрифте уже давно и слежу за ним по всему миру, ничего подобного я не видел. Проект таких колоссально огромных масштабов. И это мечта вообще для любого дрифтера. Любой из нас всегда бы захотел прокатиться в городе легально. Это очень крутая возможность, поэтому мы рады, когда кого-то из нас вызывают на съемочную площадку".

Первая площадка - мост имени Яшина через реку Днепр. Первая в Могилеве и очередная съемочная: проект уже дрифтовал на специальных участках Бреста, Гомеля, Несвижа и Косово и за несколько съемочных дней успел взорвать белорусские паблики.

Дмитрий Нагула, дрифт-пилот (Беларусь):

"Город зарядил, мост этот очень широкий. Когда еще видишь виды города по сторонам, когда делаешь перекладку, так это заряжает еще больше".

Дальше - Могилевский драматический театр - один из самых узнаваемых символов города. Когда-то в нем блистал русский бас Федор Шаляпин, сегодня главный герой-дрифтер из Австралии:

Дэниэл Мессмер, дрифт-пилот (Австралия):

"Это все делается для того, чтобы популяризировать автоспорт, дрифт. Чтобы Беларусь узнала больше, и во всем мире узнали больше".

География участников проекта - это и есть весь мир. В кинодрифте снимаются спортсмены из Беларуси, Японии, Австралии, Нидерландов, Таиланда и Бразилии, а могилевскому зрителю ролик уже понравился.

Владимир Богдан, телеведущий:

"Это не громкие слова - все, что происходит здесь по всем городам, - это беспрецедентная история для всего мира".