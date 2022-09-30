Вирус у летучей мыши из России удивил ученых

В образцах, взятых у летучей мыши из России, обнаружили разновидность коронавируса, которая оказалась способна заражать человека, пишет РИА Новости.Ученые отлавливали летучих мышей в пещерах Сочинского национального парка, а также в подвалах и на чердаках окрестных домов. У них взяли образцы слюны и фекалий.Пробы заморозили и доставили в Санкт-Петербург, где с помощью новейших приборов тщательно исследовали. Исследования показали насколько велика опасность новой эпидемии и помогут ли от нее вакцины от ковида.

