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Вирус у летучей мыши из России удивил ученых

Вирус у летучей мыши из России удивил ученых

В образцах, взятых у летучей мыши из России, обнаружили разновидность коронавируса, которая оказалась способна заражать человека, пишет РИА Новости.Ученые отлавливали летучих мышей в пещерах Сочинского национального парка, а также в подвалах и на чердаках окрестных домов. У них взяли образцы слюны и фекалий.Пробы заморозили и доставили в Санкт-Петербург, где с помощью новейших приборов тщательно исследовали. Исследования показали насколько велика опасность новой эпидемии и помогут ли от нее вакцины от ковида.

Фото с сайта pixabay.com

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