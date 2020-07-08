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Вирусологи отмечают, что в мире начинают справляться с коронавирусом
Международные эксперты-вирусологи отмечают, что в мире начинают справляться с коронавирусом. Российский микробиолог Виталий Зверев, академикРАН, завкафедройМосковского государственного медуниверситета им. И. М. Сеченова, накануне дал интервью нашему каналу и отметил, что на самом деле вирус за полгода не стал опаснее. А ученые уже достаточно далеко продвинулись в его изучении.
Виталий Зверев,
микробиолог:
У меня такое впечатление, что Беларусь справилась с этой инфекцией. Не настолько такие серьезные потери, сравнимые со случаями, показателями европейских стран. Я думаю, что это все из-за того, что и в Беларуси сохранился, и в России сохранилась система Роспотребнадзора - система профилактической медицины, слежения за инфекцией, способность быстро наладить диагностику, знают, как с такими пациентами работать, как проводить вот эти карантины. Я думаю, что это сыграло свою роль - и, в общем, наши страны справились.
К слову, многие белорусские больницы, которые из-за коронавируса получили статус "инфекционных" сейчас уже начинают принимать пациентов без COVID. К обычному режиму работы вернулась, например, столичная 10-я больница.
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