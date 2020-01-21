Вирус папилломы человека есть у 90% населения! Что нужно о нем знать?

ВПЧ (вирус папилломы человека) - очень распространенный вирус, который вызывает рак.И не всякий, увидев на теле это образование, выстроит в голове логическую цепочку: папиллома - ВПЧ - рак.





Папилломы ибородавки - дети одного вируса

Папилломы, конечно, малоприятное украшение на теле, к тому же они могут разрастаться. Но почему они появляются на теле? У многих, например, такое ожерелье на шее. Есть мнение, что они появляются там, где человек носит цепочку или в местах, где скапливается пот… Поясним, какие-то механические воздействия, или уж тем более прикосновение к лягушке (помните легенду из детства: дотронулся до лягушки, жди бородавок), никакого отношения к возникновению этих образований не имеют!

Папилломы, бородавки выглядят по-разному, но все они дети одного вируса - ВПЧ! Существует более 100 подвидов этого вируса, некоторые из них далеко не безобидны, и способны в органах мишенях запускать нехорошие процессы.

Какие органы наиболее безоружны перед ВПЧ:

мочеполовая система,

ротоглотка,

дыхательные пути,

толстый кишечник.

И если мы видим папилломы на лице, теле, бородавки - на руках, то папилломы на внутренних органах, например в мочеточнике или дыхательных путях скрыты.

Носителями ВПЧ являются 90% населения!

Существует более 100 штаммов вируса, из них концерогенны только около 20. Но заражение, например, подтипом 18 и 16, самыми онкогенными штаммами, усиливает риск

развития онкологии многократно….

Как мы заражаемся ВПЧ?

В наш организм вирус попадает:

Бытовым путем. (Вирус любит тепло и влажность, поэтому бани,сауны, бассейн. Через предметы; ручки дверей, полотенце и т. д.) От человека к человеку

- при рукопожатии, например, если есть раны, царапины на коже

- от матери к ребенку внутриутробно или при родах

- при половых контактах: так передаются самые онкогенные подтипы ВПЧ





Факторы, которые делают нас более уязвимыми перед ВПЧ:

Ослабленный иммунитет.Как правило иммунитет ослабляется заболеваниями или инфекциями, так как им присуще подавлять иммунную систему человека. Иммунная система человека прекрасносправляется с этим вирусом и даже при проникновении вируса в организм, способна его победить сама, без лечения, но для этого, конечно, должен быть хороший иммунитет.

Обострение хронических болезней.Хронические болезни обостряются при сбоях в иммунной системе. Доказанный факт, что папилломы появляются при сбоях в иммунитете, это самая хорошая почва для ВПЧ.

Лекарственные препараты.Например, прием гормональных препаратов, антибактериальная терапия, химиотерапия и т.д.

Беременность.Организм беременной женщины работает за двоих и надвоих, поэтому нагрузка и на иммунную систему тожеудваивается.

Одна папиллома должна вызывать беспокойство?

Часто бывает так: заражение произошло, человек становится носителем, но при хорошем иммунитете это соседство никак себя не проявит и не испортит ему жизнь.Были папилломы, удалили и забыли о них, значит, волноваться не стоит. Организм с вирусом справился сам. Если появляются новые, то здесь надо разбираться, с какимподтипом мы имеем дело. В таком случае даже единичные папилломы требуют обследования, нужно обратиться к доктору!

Что собой представляет обследование на ВПЧ

Надо обратиться к врачу и сдать анализ крови на ВПЧ, или саму папиллому (т.е биологический материал), чтобы понимать, как контролировать ситуацию. По сей день 100-процентно действующего на ВПЧ лекарства нет, но выработаны тактики наблюдения и иммункоррекции, которые, даже при онкогенном подтипе могут помочьизбежать самого страшного.А также, нужно помнить, если у вас выявлен онкогенный подтип вируса, то хорошей профилактикой онкологии будет: сдача цитологии инаблюдение за шейкой матки у женщин. Всем без исключения, носителям злых вирусов нужно обращать особое внимание на гортань и такие симптомы, как ком вгорле, осиплость голоса и т д… Но все вопросы нужно решать в тандеме с доктором!