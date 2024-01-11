Вишневский: Польша входит в глубокое политическое противостояние

Сегодня, 11 января, "ПиС" созвал своих поклонников на большой протест в центре города. Эта ситуация, в которой мы сейчас находимся, мы к ней шли в принципе 30 лет после распада ПНР с 1989 года, когда политические элиты солидарности, либеральных демократов, консерваторов, поклонников Запада взяли Польшу в свои руки. И это результат того, что эти элиты не справились с ответственностью за государство. В зависимости от того, как этот митинг будет проходить, если он будет проходить спокойно, ничего не изменится. В смысле кризис будет продолжаться с какими-то попытками его решить. Причем я не очень верю в успех этих попыток. А если будут какие-то бурные выступления и это люди попытаются решать свои проблемы через протесты на улице, это может быть чревато очень серьезными результатами. Одно ясно, независимо от того, что будет, Польша останется очень сильно разделена на две Польши.