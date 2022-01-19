Виталий Новицкий - гость программы "Скажинемолчи"

Какие риски и как себя обезопасить, если лед тонкий. Спасатели готовы к своему профессиональному празднику - кто окунается в прорубь и как это сделать без риска для здоровья. Пожароопасный период варьирует по сезонам года, а также опасность на воде - об этом и не только официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий рассказал в студии программы "Скажинемолчи".