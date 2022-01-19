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Виталий Новицкий - гость программы "Скажинемолчи"

Какие риски и как себя обезопасить, если лед тонкий. Спасатели готовы к своему профессиональному празднику - кто окунается в прорубь и как это сделать без риска для здоровья. Пожароопасный период варьирует по сезонам года, а также опасность на воде - об этом и не только официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий рассказал в студии программы "Скажинемолчи".

Все выпуски "Скажинемолчи" - на ютуб-канале "Беларусь 1"

Центры безопасности - что это и какую пользу приносят? Методы профилактики и результаты. Полную версия интервью с Виталием Новицким смотрите на ютуб-канале "Беларусь 1". Следить за проектом "Скажинемолчи" можно и в Telegram.

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