Виталий Рябцев в программе "Скажинемолчи": Гильдия за ответственное и осознанное отцовство

Женщина можетсо своей стороны повлиять на ребенка только в понятии восприятия мира только в своем сознании. Но есть и другая сторона – мужская, которая позволяет закалить ребенка, закалить его характер, показать понятие той же самой ответственностии к обществу, и к семье. Также немаловажный факт: отецможет показать, как должен мужчина относиться к женщине, если это комфортная семьяи есть хорошие взаимоотношения.

Виталий Рябцев, член правления общественного объединения "Гильдия отцов"