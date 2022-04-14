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Виталий Рябцев в программе "Скажинемолчи": Гильдия за ответственное и осознанное отцовство
Ответственность отца в семье и обществе, осознанное родительство и роль школы в воспитании личности. Об этом и не только 14 апреля говорили в студии программы "Скажинемолчи". Каждый второй брак в Беларуси в минувшем году закончился разводом, от такой статистики страдают дети. Часто не получают должного мужского внимания и те, кто воспитывается в полной семье, рассказал гость студии, член правления Гильдии отцов Виталий Рябцев. Организация призвана привлечь внимание общественности к семейным ценностям, роли родителей в воспитании детей, ответственности каждого за будущие поколение.
Женщина можетсо своей стороны повлиять на ребенка только в понятии восприятия мира только в своем сознании. Но есть и другая сторона – мужская, которая позволяет закалить ребенка, закалить его характер, показать понятие той же самой ответственностии к обществу, и к семье. Также немаловажный факт: отецможет показать, как должен мужчина относиться к женщине, если это комфортная семьяи есть хорошие взаимоотношения.
В. Рябцев: Нельзя упустить патриотизм и информационную грамотность
Нужна ли этика семейной жизни в школьной программе, как ее подать и с какого возраста? Виталий Рябцев также поделился мнением: мужской коллектив необходимо расширять в школах, где мальчики смогут найти для себя пример. Особая роль сегодня отводится патриотическому воспитанию и информационной грамотности. Этому должны учить не только в школе, но и дома.
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