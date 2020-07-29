Виталий Воронко: Я поддержал нашу нынешнюю власть, потому что я много где побывал, есть с чем сравнить

"Я все свои мысли выражаю в музыке, в том, что я умею делать хорошо. И как раз-таки я это сделал с позитивом. Яподдержал нашу нынешнюю власть, потому что вижу ситуацию, какая у нас здесь, в Беларуси. И я много где побывал, я даже немного пожил в каких-то странах, и есть с чем сравнить. Действительно, здесь я чувствую себя очень комфортно. Я не зря даже строчки взял "мирное небо над головой".

