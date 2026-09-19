Витаминная корзина, песни и помощь волонтеров: как в Минске проходят первые осенние ярмарки

У Дворца спорта развернулась масштабная ярмарка. В Минске стартовал сезон продажи овощей и фруктов в выходные дни.

Рядом с Дворцом спорта работает ярмарка, где фермеры и компании-производители представляют широкий ассортимент плодоовощной продукции, выращенной на собственных участках. В витаминной корзине - картофель и капуста, свекла и морковь, яблоки и виноград. Также в продаже есть мед, кондитерские изделия и декоративные растения.

На торговых площадках дежурят активисты Союза молодежи. Ребята помогают доставить купленную продукцию пожилым людям.

Подробнее о работе ярмарки рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.

начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная

"Погода действительно замечательная. Главной площадкой города стала "Чижовка- Арена": здесь развернулась самая крупная сельскохозяйственная ярмарка Минска. Одновременно задействована и площадка у Дворца спорта. Всего в столице работает 9 площадок - по одной в каждом районе. Сезон ярмарок в этом году открылся 19 сентября. Если погода будет благосклонной, торговля свежими овощами, фруктами и фермерскими продуктами продлится до 6 декабря", - сообщила Елена Нагорная.

Городская ярмарка на "Чижовка-Арене" будет работать до 16 часов. Хорошее осеннее настроение покупателям дарят и творческие коллективы Минска.