Витаминная продукция от Президента отправилась в Минский дом-интернат для пенсионеров и инвалидов

По доброй традиции Глава белорусского государства делится выращенными овощами и фруктами с теми, кто обделен вниманием и заботой. Витаминная продукция сегодня отправилась в Минский дом-интернат для пенсионеров и инвалидов. Младший сын главы государства Николай вместе с одноклассниками и старшеклассниками из Острошицко-Городокской средней школы, которая шефствует над домом-интернатом, привез около 5 тонн арбузов. Ребята помогли разгрузить полезный урожай, чтобы сразу можно было попробовать, какие уродились арбузы в этом году.

Приятно получать подарки, а такие аппетитные - вдвойне. По своим вкусовым качествам белорусские арбузы не уступают, а порой и превосходят южные. История дружбы учеников школы с жителями дома-интерната насчитывает уже много лет. Ребята из Острошицко-Городокской средней школы здесь частые гости. Не оставляют пожилых людей без внимания. Подопечные интерната в ближайшее время смогут попробовать и блюда из картофеля нового урожая – старшеклассники привезли около тонны второго хлеба сорта "манифест" - его выращивают на подворье Президента в Острошицком городке. Сегодня ребята навестили обитателей мини-фермы, которая по их инициативе появилась здесь еще в мае. Куры-несушки, петух, кролики прижились. Кстати, у кроликов уже появилось потомство. Питомцев отдали в надежные руки - они будут радовать детей, которые остались без попечения родителей. Вот такой марафон добрых дел.