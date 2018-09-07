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Витаминная продукция от Президента отправилась в Минский дом-интернат для пенсионеров и инвалидов
Богатый урожай арбузов собрали на неделе и на приусадебном участке Главы государства. Несмотря на высокий пост и напряженный график, Александр Лукашенко постоянно трудится на земле. Выращивают сочные плоды на подворье Президента уже не первый год.
По доброй традиции Глава белорусского государства делится выращенными овощами и фруктами с теми, кто обделен вниманием и заботой. Витаминная продукция сегодня отправилась в Минский дом-интернат для пенсионеров и инвалидов. Младший сын главы государства Николай вместе с одноклассниками и старшеклассниками из Острошицко-Городокской средней школы, которая шефствует над домом-интернатом, привез около 5 тонн арбузов. Ребята помогли разгрузить полезный урожай, чтобы сразу можно было попробовать, какие уродились арбузы в этом году.
Приятно получать подарки, а такие аппетитные - вдвойне. По своим вкусовым качествам белорусские арбузы не уступают, а порой и превосходят южные. История дружбы учеников школы с жителями дома-интерната насчитывает уже много лет. Ребята из Острошицко-Городокской средней школы здесь частые гости. Не оставляют пожилых людей без внимания. Подопечные интерната в ближайшее время смогут попробовать и блюда из картофеля нового урожая – старшеклассники привезли около тонны второго хлеба сорта "манифест" - его выращивают на подворье Президента в Острошицком городке. Сегодня ребята навестили обитателей мини-фермы, которая по их инициативе появилась здесь еще в мае. Куры-несушки, петух, кролики прижились. Кстати, у кроликов уже появилось потомство. Питомцев отдали в надежные руки - они будут радовать детей, которые остались без попечения родителей. Вот такой марафон добрых дел.
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